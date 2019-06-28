Происшествия

СК задержал топ-менеджера «Рольфа»Ведомости 04:24

Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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с чего всё началось

К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами

К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
Коммерсантъвчера в 16:25

Подробнее о событии

Члена совета директоров группы «Рольф» Анатолия Кайро задержали на 48 часов для допроса

Эхо Москвы06:02

Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании

Коммерсантъ03:48

Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»

РБК02:31

Задержан первый фигурант по делу «Рольфа»

РИА Новости03:41

СК задержал топ-менеджера «Рольфа»

Ведомости04:24

Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро

ТАСС02:48

Задержан один из руководителей «Рольфа» Анатолий Кайро

Интерфакс03:47
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Политика

Порошенко испугался переговоров Путина и Трампа

Экс-президента Украины Петра Порошенко напугали переговоры российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во время саммита G20, проходящего в японской Осаке.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Экипаж самолета Москва–Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, пишет 29 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:05
Космос

Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая

Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено вчера в 01:56
Технологии

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Баскетбол

На грани: Россию спасет только крупная победа над Белоруссией

Учитывая два наших поражения и победу сборной Белоруссии над Бельгией, шансы подопечных Олафа Ланге на выход из группы значительно снизились.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Культура

«Копия» картины Рубенса из уральского музея оказалась подлинной

Копия картины Рубенса "Положение во гроб", которая находилась на хранении в одном из музеев Свердловской области, оказалась оригиналом.
Обновлено в 09:37
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика

Макрон надеется на встречу с Путиным в «нормандском формате»

Во время встречи с Путиным президент Франции выразил надежду, что в июле они встретятся в "нормандском формате".
Обновлено в 11:04
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Общество

Мария Шарапова показала свой дом для американского журнала

Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол

Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»

Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс, до настоящего времени защищавший в Бундеслиге цвета мюнхенской "Баварии", заключил контракт с бывшим клубом "Боруссией" из Дортмунда.
Обновлено в 18:29
Космос

Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса

Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Финансы

Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП

Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Общество

Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона

Обновлено в 18:23
Авто

Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии

Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
Обновлено в 10:25
Общество

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Общество

Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда

Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
Обновлено в 19:07
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Хоккей

«Вегас» обменял Колина Миллера в «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» выменял защитника «Вегас Голден Найтс» Колина Миллера, сообщает официальный сайт НХЛ.
Обновлено в 20:10
Происшествия

Фермеры в Волгоградской области заявили о рейдерском захвате урожая

Обновлено в 18:31
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
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