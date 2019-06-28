Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»Ведомости 04:24
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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с чего всё началось
К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.Коммерсантъвчера в 16:25
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Политика
Порошенко испугался переговоров Путина и Трампа
Экс-президента Украины Петра Порошенко напугали переговоры российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во время саммита G20, проходящего в японской Осаке.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Экипаж самолета Москва–Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, пишет 29 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:05
Космос
Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая
Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено вчера в 01:56
Технологии
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Баскетбол
На грани: Россию спасет только крупная победа над Белоруссией
Учитывая два наших поражения и победу сборной Белоруссии над Бельгией, шансы подопечных Олафа Ланге на выход из группы значительно снизились.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Культура
«Копия» картины Рубенса из уральского музея оказалась подлинной
Копия картины Рубенса "Положение во гроб", которая находилась на хранении в одном из музеев Свердловской области, оказалась оригиналом.
Обновлено в 09:37
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика
Макрон надеется на встречу с Путиным в «нормандском формате»
Во время встречи с Путиным президент Франции выразил надежду, что в июле они встретятся в "нормандском формате".
Обновлено в 11:04
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Общество
Мария Шарапова показала свой дом для американского журнала
Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс, до настоящего времени защищавший в Бундеслиге цвета мюнхенской "Баварии", заключил контракт с бывшим клубом "Боруссией" из Дортмунда.
Обновлено в 18:29
Космос
Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса
Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Финансы
Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП
Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Авто
Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии
Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
Обновлено в 10:25
Общество
На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию
В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Общество
Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда
Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
Обновлено в 19:07
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Хоккей
«Вегас» обменял Колина Миллера в «Баффало»
«Баффало Сэйбрз» выменял защитника «Вегас Голден Найтс» Колина Миллера, сообщает официальный сайт НХЛ.
Обновлено в 20:10
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40