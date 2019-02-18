СК задержал мать проведшего ночь в московском парке мальчикаRT на русском 14:45

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что в Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный Остров». По факту исчезновения ребёнка следственные органы ГСУ СК России по городу Москве возбудили уголовное дело.

Общество Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер» Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.

Происшествия Двое полицейских погибли в результате взрыва в Каире Двое сотрудников правоохранительных органов Египта погибли и ещё трое пострадали в результате взрыва в Каире.

Политика Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.

Происшествия В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.

Происшествия В Китае обрушился мост с туристами В китайской провинции Гуандун обрушился канатный мост с туристами. По данным The Sun, конструкция не выдержала прыжков.

Общество Украинский чиновник включил порно на совещании и убежал Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник оконфузился на аппаратном совещании в облгосадминистрации, сообщает CBN.

Космос СМИ узнали об изменении указа о создании сверхтяжелой ракеты Указ о создании новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полета на Луну, скорректируют под новые задачи.

Общество Британская журналистка назвала Москву сверкающим бездушным городом Британское издание The Times опубликовало статью журналистки Дженис Тернер, которая называется «Москва — сверкающий город, утративший душу».

Общество Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.

Политика Украину призвали обеспечить работу ОБСЕ на выборах по обычным правилам Главы МИД стран-членов Европейского союза призвали украинские власти обеспечить работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в соответствии с «обычной практикой».

Культура Друзь после скандала с подкупом уедет в США Александр Друзь, которого ранее отстранили от участия в съемках программы из-за скандала о подкупе, планирует уехать в США.

Политика Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.

Общество Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.

Политика Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки.

Экономика В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в $38 млрд Вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес заявил, что прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США оцениваются в $38 млрд, сообщает агентство Prensa Latina.

Шоу-бизнес Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером «Ленинграда» Светская львица Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером группы «Ленинград».

Общество 92-летняя труженица тыла выселена «в никуда»: скандал в Татарии Более 107 тысяч подписей собрали авторы петиции в защиту жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которую решением суда Зеленодольска выселяют из собственного жилья, так как решением комиссии дом признали аварийным.

Политика Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» в Киеве Молодые люди зажгли фаеры и спроецировали на стены ведомства надпись «Бандера, вставай». За акцией следят сотрудники полиции.