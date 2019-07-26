Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов.

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК России. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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