Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской областиРИА Новости 04:08
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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В Астрахани арестованы экс-председатель облправительства Султанов и глава облминфина Шведов
Астраханские новости02:20
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Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
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Армия и оружие
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