Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской областиРИА Новости 04:08

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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В Астрахани арестованы экс-председатель облправительства Султанов и глава облминфина Шведов

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