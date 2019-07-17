Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семьеРБК 11:48

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой. Сообщение об этом размещено на сайте СКР.
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Психологи проверят детей из семьи московских геев

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На московских чиновников завели уголовное дело из-за усыновления двоих детей геем

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Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
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В петербургском суде умер переводчик

В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
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Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

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Ольга Смородская: «Кикнадзе хочет, чтобы „Локо“ заработал два миллиарда? Я это делала»

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