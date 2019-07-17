Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семьеРБК 11:48
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой. Сообщение об этом размещено на сайте СКР.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Политика
В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:11
Экономика
Отели в Турции снизили цены туристов из России
Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Экономика
Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль
Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.
Обновлено в 19:57
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено 15 июля в 03:59
Футбол
Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзу Кубка Африки
Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.
Обновлено в 16:55
Авто
Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Экономика
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество
Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 10:58
Авто
На автомобили Lada могли поставить дефектные водяные насосы ТЗА
Согласно предписанию № 35–19 от 03.07.19 «О дефектах водяных насосов производства TZA, выпущенных с 2019 года», на двигатели автомобилей LADA, выпущенных с 01.01.2019 года, могли быть установлены дефектные помпы.
Обновлено в 03:03
Теннис
Кафельников: «С Касаткиной что-то происходит, но что именно не знаю»
Касаемо Касаткиной, Кафельников заявил, что с ней что-то происходит, а что именно он не знает.
Обновлено в 19:44
Футбол
«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков
После изменений состав команды на РПЛ пополнили: защитники Сергей Бугриев и Томас Рукас, полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев, а также нападающие Александр Еловских, Антон Заболотный и Даниил Макеев.
Обновлено в 09:42
Хоккей
Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 14:51
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:38
Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Над Сирией сбит неизвестный самолёт
Согласно некоторым сведениям, оказавшимся в распоряжении информационно-новостного агентства Avia.pro, сегодня днём над территорией Сирии, боевиками одной из исламистских группировок, был сбит неизвестный боевой самолёт.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее
Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет.
Обновлено в 18:59
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Футбол
В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Здоровье
В Тульской области пациентов перевозит санитарный вертолет
В Тульской области санитарная авиация уже работает. 10 июля из Ефремова был эвакуирован первый пациент.
Обновлено в 09:58
Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
Обновлено в 18:04
Наука
Нейросеть смогла собрать кубик Рубика за 20 ходов
Исследователи из Калифорнийского университета создали искусственный интеллект, который сделал невероятное — собрал кубик Рубика эффективнее человека и за 20 ходов.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25