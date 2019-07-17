Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семьеРБК 11:48

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой. Сообщение об этом размещено на сайте СКР.
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Психологи проверят детей из семьи московских геев

Телеканал 360°15:46

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

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На московских чиновников завели уголовное дело из-за усыновления двоих детей геем

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В Москве на сотрудников соцзащиты завели дело из-за воспитания усыновленных детей однополой парой

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Детей, усыновленных геями, должен проверить психолог, заявили в ОП

РИА Новости13:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
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В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
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Согласно предписанию № 35–19 от 03.07.19 «О дефектах водяных насосов производства TZA, выпущенных с 2019 года», на двигатели автомобилей LADA, выпущенных с 01.01.2019 года, могли быть установлены дефектные помпы.
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В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
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Армия и оружие

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Согласно некоторым сведениям, оказавшимся в распоряжении информационно-новостного агентства Avia.pro, сегодня днём над территорией Сирии, боевиками одной из исламистских группировок, был сбит неизвестный боевой самолёт.
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Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
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Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
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В Тульской области санитарная авиация уже работает. 10 июля из Ефремова был эвакуирован первый пациент.
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При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
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