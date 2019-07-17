Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой. Сообщение об этом размещено на сайте СКР.

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

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