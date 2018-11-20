Происшествия
СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы
СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницыРБК10:52
Следственный комитет России возбудил дела о халатности (ст. 293 УК) и доведении до самоубийства (ст. 110 УК) после смерти 14-летней школьницы в Смоленской области, их расследование передано в центральный аппарат. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК10:52
с чего всё началось
Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.Smolnarod.ruвчера в 02:36
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Происшествия
Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в Краснодаре
Обновлено в 16:36
Происшествия
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем
Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
Как рассказала адвокат футболиста Татьяна Стукалова, появившаяся информация в СМИ о том, что ее подзащитный и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев перечислили Соловчуку некую сумму в качестве компенсации за избиение, не соответствует действительности.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Туле
Обновлено в 16:55
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК), повлекшего смерть мужчины на взлетной полосе в Шереметьево.
Обновлено в 14:53
Происшествия
На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства
Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР
Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы
На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов
Обновлено в 14:36
Происшествия
СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц лицея в Барнауле, где выявлены случаи травли школьников, сообщается на сайте ведомства в среду.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку
В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу после замечания. Как передает канал "360", нападение произошло 17 ноября.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ
Обновлено в 14:22
Происшествия
Под Новосибирском обрушилась стена школы
"Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Школьница в Петербурге впала в кому и умерла после сдачи норм ГТО
В Санкт-Петербурге ученица 11-го класса скончалась после сдачи норм ГТО.
Обновлено в 16:29