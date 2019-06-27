Происшествия

Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операцияхГрани.ру 27 июня в 10:53

В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
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Театры

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Общество

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Рабочие требуют создать центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода во Всеволожске Ленобласти.
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Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
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Випс победил в первой гонке Формулы 3 в Шпильберге, Шварцман – 5-й

Участник молодёжной программы Red Bull Юри Випс одержал свою первую победу в Международной Формуле 3, выиграв субботнюю гонку в Шпильберге.
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«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
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Общество

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Политика

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В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
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Баскетбол

Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы

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Обновлено вчера в 16:37
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

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Обновлено в 05:22
Политика

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Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

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Политика

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Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

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Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
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Ставки педагогов нашей страны могут быть значительно повышены – об этом было рассказано Министром просвещения Ольгой Васильевой.
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
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Общество

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Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательную дискуссию" с российским коллегой Владимиром Путиным, и "может представить", что две страны будут вести хорошую торговлю.
Обновлено в 04:02
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Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:44
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