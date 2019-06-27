Происшествия
Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операцияхГрани.ру 27 июня в 10:53
В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
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Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу
Интерфакс27 июня в 14:41
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
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