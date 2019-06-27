Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операцияхГрани.ру 27 июня в 10:53

В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.

Футбол Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина» В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Спорт Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в "Финале шести".

Театры Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.

Общество Рабочие одного из заводов Ford провели сегодня митинг в Петербурге Рабочие требуют создать центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода во Всеволожске Ленобласти.

Политика Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.

Автоспорт Випс победил в первой гонке Формулы 3 в Шпильберге, Шварцман – 5-й Участник молодёжной программы Red Bull Юри Випс одержал свою первую победу в Международной Формуле 3, выиграв субботнюю гонку в Шпильберге.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Общество Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км Пепловый выброс высотой до 4,5 км зафиксирован в субботу на вулкане Эбеко на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), сообщает региональный главк МЧС России.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Баскетбол Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы Сборная России проиграла команде Сербии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77:63.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Политика Путин прокомментировал уголовное дело против основателя «Рольфа» Президент России Владимир Путин заявил, что не знает об уголовном деле в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, но запросит всю необходимую информацию.

Армия и оружие В Североморске прошел круглый стол по спасению потерпевших бедствие в Арктике В Североморске прошло обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия по организации поисковых и спасательных действий на море в Арктике.

Политика Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Общество Зарплату российским учителям могут повысить Ставки педагогов нашей страны могут быть значительно повышены – об этом было рассказано Министром просвещения Ольгой Васильевой.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.

Шоу-бизнес Исхудавший Игорь Крутой сделал «блатную» татуировку Композитор предстал перед поклонниками в «блатном» образе с татуировкой на руке.

Общество МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.

Политика Трамп заявил, что у него была замечательная дискуссия с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательную дискуссию" с российским коллегой Владимиром Путиным, и "может представить", что две страны будут вести хорошую торговлю.