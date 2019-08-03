с чего всё началось

СК возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией. Пресс-релиз об этом размещен на сайте ведомства. Вчера об этом написало расследовательское СМИ "Проект".

СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией

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