Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупциейВесьма вчера в 08:22
СК возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией. Пресс-релиз об этом размещен на сайте ведомства. Вчера об этом написало расследовательское СМИ "Проект".
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с чего всё началось
Накануне о доследственной проверке МВД сообщалпортал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.Интерфаксвчера в 08:35
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