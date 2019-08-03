Происшествия

СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупциейВесьма вчера в 08:22

СК возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией. Пресс-релиз об этом размещен на сайте ведомства. Вчера об этом написало расследовательское СМИ "Проект".
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с чего всё началось
Накануне о доследственной проверке МВД сообщал
портал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
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РБКвчера в 08:25
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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