Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки А-321 в ПодмосковьеИзвестия 01:22
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов после жесткой посадки лайнера А-321 «Уральских авиалиний» в четверг, 15 августа. Об этом заявила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК.
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с чего всё началось
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии».Коммерсантъ01:38
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СК возбудил дело после жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье
Агентство Москва01:25
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