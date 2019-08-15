Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки А-321 в ПодмосковьеИзвестия 01:22

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов после жесткой посадки лайнера А-321 «Уральских авиалиний» в четверг, 15 августа. Об этом заявила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело
 после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии».
Коммерсантъ01:38

Подробнее о событии

Возбуждено дело после аварийной посадки самолета А-321

Москва 2401:24

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета в Подмосковье

РБК01:39

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки А321 в Подмосковье

Коммерсантъ01:38

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье

Агентство Москва01:25

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварийной посадки лайнера в Подмосковье

Эхо Москвы01:45

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки А-321 в Подмосковье

Известия01:22

Следователи СК направились на место аварийной посадки лайнера в Подмосковье

ТАСС00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия

Пассажирский А321 совершил аварийную посадку в Московской области

Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Политика

Министр природных ресурсов и экологии: «Если за лесом не ухаживать, упавшее дерево рано или поздно превратится в порох»

Министр отвечал на вопросы с ходу, он не просил прислать не то что вопросы, но даже темы интервью.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено вчера в 08:36
Общество

Сотни миллионов рублей потратят на реализацию нацпроектов в России

Глава Фонда Моногорода.рф Ирина Макиева в рамках стратегической сессии "Моногорода 2024: Нацпроекты" сообщила стоимость реализации десяти национальных проектов.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева поделилась рецептом «яблочной прелести»

Обновлено в 01:50
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Обновлено в 00:10
Общество

В России могут ужесточить правила техосмотра

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Лужском районе водитель сбил двух женщин с грудными детьми

Мужчина был в состоянии сильного опьянения В поселке Серебрянский в Лужском районе водитель сбил двух женщин с грудными детьми, сообщили в Госавтоинспекции.
Обновлено в 01:43
Общество

В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку

Обновлено в 00:20
Экономика

Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Красноярске отец-наркоман выбросил младенца из окна

По всем признакам младенца выбросили из окна многоэтажки.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве

Мужчина напал на сотрудника полиции при проверке документов в столичном районе Ховрино, нападавший задержан.
Обновлено в 02:12
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ

По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Шоу-бизнес

Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто

Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Трамп позвал «великого» Си Цзиньпина обсудить бунтующий Гонконг

Обновлено в 01:55
Происшествия

В Славянском районе опрокинулась иномарка, погибли три человека

Обновлено в 01:10
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие

Названо самое опасное оружие США

Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Футбол

Футболист «Торпедо» перебросил вратаря ударом пяткой

Форвард одним касанием с разворота перебросил вратаря. Сергеев оформил дубль на 52-й минуте, реализовав пенальти.
Обновлено вчера в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное