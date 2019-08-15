с чего всё началось

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов после жесткой посадки лайнера А-321 «Уральских авиалиний» в четверг, 15 августа. Об этом заявила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК.

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки А-321 в Подмосковье

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Энергетика В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».

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