Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогуИзвестия вчера в 20:35
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна президенту Владимиру Путину по поводу сложностей с переходом железнодорожных путей на станции Тамерлан, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.Ведомостивчера в 13:15
Подробнее о событии
Показать все источники
СКР возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с Владимиром Путиным
Говорит Москвавчера в 13:21
СК возбудил первое в этом году уголовное дело по обращению на прямую линию с Путиным
Ведомостивчера в 13:15
Возбуждено дело после жалоб жителей уральского села Путину на железную дорогу
Московский Комсомолецвчера в 22:48
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда
В соответствии с документом, Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда. Срок его полномочий — шесть лет.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года
Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, приблизится к показателю +31,1 градуса — такой рекорд дня наблюдался в 1956 году.
Обновлено в 02:02
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В жилом доме на севере Италии произошел взрыв
В двухэтажном жилом доме в итальянской Гориции произошел взрыв, который в итоге привел к частичному обрушению здания.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Здоровье
В реанимацию с клещевым энцефалитом попал 8-летний ребенок в Бердске
Для детей до 18-ти лет иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводят бесплатно.
Обновлено в 00:00
Музыка
YouTube обновил качество 100 культовых клипов
В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ
Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.
Обновлено вчера в 01:37
Происшествия
В Казахстане упал легкий самолет Ан-2
В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.
Обновлено в 02:41
Политика
Медведев прокомментировал заявление Кудрина о бедности в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кудрина о «социальном взрыве», отметил, что в Кремле не согласны с позицией главы Счетной палаты.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском
Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.
Обновлено в 00:40
Авто
Втиснулся в пробку через островок безопасности - ну получи!
Водитель Honda Civic решил нарушить правила, но, как назло, поблизости находился патрульный экипаж полиции.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20
Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Технологии
В Apple планируют перенести часть производства из Китая
Американская компания Apple планирует перенести из Китая 15-30 процентов производства в другие страны из-за нарастающих торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области
В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
ДТП с участием маршрутки произошло в Москве
Обновлено в 02:13
Политика
В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады
Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров
В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено вчера в 05:25
Религия
РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме
Обновлено вчера в 05:24
Общество
100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл
Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.
Обновлено в 00:32