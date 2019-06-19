СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогуИзвестия вчера в 20:35

с чего всё началось

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Политика Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.

Политика Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда В соответствии с документом, Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда. Срок его полномочий — шесть лет.

Общество Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, приблизится к показателю +31,1 градуса — такой рекорд дня наблюдался в 1956 году.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Происшествия В жилом доме на севере Италии произошел взрыв В двухэтажном жилом доме в итальянской Гориции произошел взрыв, который в итоге привел к частичному обрушению здания.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Музыка YouTube обновил качество 100 культовых клипов В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.

Общество Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.

Происшествия В Казахстане упал легкий самолет Ан-2 В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.

Политика Медведев прокомментировал заявление Кудрина о бедности в стране Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кудрина о «социальном взрыве», отметил, что в Кремле не согласны с позицией главы Счетной палаты.

Происшествия Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Авто В России упали продажи автомобилей По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.

Политика Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20 Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.

Технологии В Apple планируют перенести часть производства из Китая Американская компания Apple планирует перенести из Китая 15-30 процентов производства в другие страны из-за нарастающих торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Происшествия Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.

Политика В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.

Происшествия Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.

Экономика В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Финансы ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.