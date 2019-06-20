СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогуИзвестия 20:35

с чего всё началось

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Происшествия Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.

Культура «Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского Студия "Квартал 95" объявила конкурс на роль украинского лидера. Об этом говорится на сайте студии.

Наука Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.

Технологии В России рекордно растет мобильный интернет-трафик Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.

Экономика Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Кино Данила Козловский рассказал, как под Курском снимают фильм о Чернобыле Надо сказать, что катастрофе в Чернобыле посвящено немало документальных фильмов, совсем недавно американская телекомпания HBO выпустила сериал "Чернобыль".

Политика МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.

Политика Трамп считает, что может уволить главу ФРС Президент США Дональд Трамп объявил доверенным лицам, что обладает полномочиями для смещения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Чиновники втирают Путину пенсионные очки, надеясь, что его народ простит Накануне прямой линии президента, запланированной на 20 июня, главный «толкатель» пенсионной реформы — Минтруд поспешил отчитаться о ее промежуточных результатах.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".

Политика Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Футбол Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из «Спартака» Российский футболист Денис Глушаков обогатится на 100 миллионов рублей в результате досрочного расторжения контракта с московским "Спартаком".

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

ЖКХ В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Экономика Пособия на ребенка увеличат в сотни раз В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.

Армия и оружие Гиперзвуковую ракету анонсировали в США В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.

Политика Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Общество Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии» Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Здоровье Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.

Происшествия Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.

Общество Новокузнечане не знают, как правильно взаимодействовать со своей УК Еще в мае Минстрой РФ напомнил, что обязанность управляющей компании давать оперативный ответ на обращение жителей дома - это лицензионное требование.