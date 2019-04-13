СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в ТюмениРИА Новости 03:33

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

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