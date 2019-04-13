Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в ТюмениРИА Новости 03:33
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Обновлено в 02:41
Общество
Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Авто
Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось!
Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Сергей Аренин заработал больше Людмилы Боковой
Второй сенатор от нашего региона Сергей Аренин задекларировал по итогам 2018 года 5 688 489 рублей - на 2 970 022 рубля больше, чем в 2017-м.
Обновлено вчера в 12:39
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»
Многих зрителей впечатлило выступление дочери Алсу. Микелла Абрамова в свои 10 лет представила номер в образе монашки.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
Обновлено в 03:38
Авто
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально
Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Краневиттер: «Из россиян для аргентинской лиги подошел бы Оздоев»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о разнице между Сергеем Семаком и Роберто Манчини, назвал самого модного игрока команды и порассуждал о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в чемпионате Аргентины.
Обновлено в 03:56
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Финансы
Казанский «Банк 131» получил лицензию Центробанка
ООО «Банк 131» получило базовую лицензию на осуществление банковских операций. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.
Обновлено в 01:29
Экономика
Из «Газпрома» ушёл Кирилл Селезнёв
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Обновлено вчера в 21:02
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Порошенко не прокомментировал переговоры с Макроном
Украинский президент Петр Порошенко не пожелал как-либо комментировать в пятницу переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено вчера в 13:33
Культура
Получивший право въезжать на Украину актер из «Сватов» посетил Крым
Российский актер Федор Добронравов, которому ранее отменили запрет на посещение Украины, выступил в керченском дворце культуры "Корабел", сообщает УНИАН.
Обновлено вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным
Обновлено вчера в 09:59