Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту схода вагонов на Транссибе
СК возбудил уголовное дело по факту схода вагонов на ТранссибеГазета.Ru06:20
Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Газета.Ru06:20
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с чего всё началось
«Следственными органами... по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на территории Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России», — указано в сообщении.RT на русском03:56
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