Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства. Его фигуранты – неназванные должностные лица регионального министерства лесного хозяйства. Это первое дело, которое оценит действия властей по решению проблемы пожаров в Сибири.

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

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