Лесные пожары
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в СибириВедомости вчера в 12:13
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства. Его фигуранты – неназванные должностные лица регионального министерства лесного хозяйства. Это первое дело, которое оценит действия властей по решению проблемы пожаров в Сибири.
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Чиновников заподозрили в халатности из-за распространения пожаров в Красноярском крае
Интерфаксвчера в 11:44
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