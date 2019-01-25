Происшествия

Неизвестные попытались сжечь московского школьникаИзвестия 03:58

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись данного инцидента, сделанную камерой наблюдения, установленной у входа в подъезд жилого дома. 21 января несколько московских подростков подожгли друг друга и сняли происходящее на видео. В результате «развлечения» один ребенок получил ожоги.
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Подросток едва не сгорел заживо на северо-западе столицы

Москва 2405:11

Получивший ожоги 98% тела подросток находится на аппарате искусственной вентиляции легких

Агентство Москва04:33

15-летний школьник получил ожоги 98% тела в подъезде жилого дома в Москве

РЕН ТВ04:00

В одном из подъездов Москвы 15‑летний подросток получил ожоги 98% тела

РИАМО03:51

СК возбудил дело после поджога подростка в Москве

Московский Комсомолец05:00

Медики рассказали о состоянии подожженного в Москве подростка

Вечерняя Москва06:06

СК возбудил уголовное дело из-за поджога 15-летнего школьника в Москве

ТАСС03:55
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Происшествия

В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района Сергей Ермаков.
Обновлено в 03:31
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 18:20
Общество

СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге

Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В башнях комплекса «Москва-Сити» произошло задымление

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, в ресторане на 62-м этаже башни «Запад» произошло задымление из-за вспышки жировых отложений.
Обновлено в 05:16
Общество

Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза

Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу

По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т. Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом "низкой базы", считает аналитик "Черкизово": на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на "аномально низком уровне".
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске

Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2. Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Киргизию, поскольку Зайнабидинов находится в международном розыске по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года.
Обновлено в 07:30
Экономика

Количество фальшивых денег в России в 2018 году снизилось на 15%

Количество поддельных денег в России в 2018 году снизилось на 15% - до 38,5 тыс. фальшивых банкнот, сообщается в пресс-релизе Банка России.
Обновлено в 05:26
Технологии

Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам

Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Спорт

Больше 5 тысяч гостей ЧМ-2018 остаются в России нелегально

Обновлено в 05:45
Авто

Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

Обновлено в 01:54
Общество

Наталья Гандурина покидает Forbes Russia

Заместитель генерального директора по коммерции Forbes Russia Наталья Гандурина покидает издание в связи со структурными изменениями в компании.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей

За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

Обновлено в 03:51
Политика

Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде

Бывший советник президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун в пятницу задержан во Флориде.
Обновлено в 07:20
Происшествия

На северо-востоке Китая прогремел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва на северо-востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
Обновлено в 05:51
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Авто

В Калининграде начали выпускать седан Kia K900

Предполагается, что на российский авторынок новинка поступит уже в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 23:39
Космос

NASA: связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена

Связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена. Об этом 25 января сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 07:13
Единоборства

Емельяненко может сняться с боя с Бейдером

25 января журналист портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства, Энтони Уокер сообщил, что Федору Емельяненко, готовящемуся к финалу Гран-при Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера, стало плохо в отеле в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует его бесконечную перезагрузку

После загрузки и установки обновления смартфон пытается совершить перезагрузку, но приближаясь к логотипу Android One он зависает и ничего с этим сделать не получатся.
Обновлено в 07:20
Кино

Netflix сделает из «Обители зла» сериал

Американская компания Netflix решила выпустить сериал "Обитель зла", передает Deadline.
Обновлено в 00:19
Наука

Ученые нашли естественный способ защиты от рака

Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Политика

Столтенберг: Россия не собирается менять свою позицию по ДРСМД

Россия не меняет свою позицию по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета НАТО-Россия.
Обновлено в 07:01
Общество

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала о мошеннических схемах

Обновлено в 07:21
Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Наука

Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют

Обновлено вчера в 15:09
Авто

Audi покажет мини электро-кросс E-tron в Женеве

Фактически, мини e-tron станет электрической версией нового Audi Q3, сохранив черты дизайна старшего e-tron, но совсем на другой платформе.
Обновлено в 03:41
Общество

Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал совладельцем портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.
Обновлено вчера в 19:37
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