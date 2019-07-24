Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у МосгоризбиркомаИнтерфакс 06:13

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Читать в источнике
Обсудить53

Подробнее о событии

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Интерфакс06:13

Следственный комитет возбудил дело по факту незаконного митинга у Мосгоризбиркома

ТАСС06:35

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Новая газета06:21

СК возбудил уголовное дело после несогласованного митинга у Мосгоризбиркома

РИА Новости06:17

В Москве возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий

Политгид05:53

СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома

Ведомости06:10

СК завел уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Дождь06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Транспорт

Госдума приняла закон о платных дорогах на севере России

Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:37
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Политика

Мюллер ограничит свои показания конгрессу США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении миллиардов рублей

Дело Алексея Кузнецова, бывшего члена правительства Московской области, будет рассмотрено судом в упрощенном порядке в связи с тем, что он пошел на сделку с правосудием и сознался в хищении всей вменяемой ему суммы – 11 млрд. рублей.
Обновлено в 09:29
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Политика

Украинские предприниматели начали продавать бюсты Зеленского

Обновлено в 04:27
Происшествия

Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Политика

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Единоборства

Боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет

Обновлено в 07:30
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Авто

Китайский авторынок в июне снизился на 8%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня снизились на 7,8% и составили 1 млн 730 тыс. единиц.
Обновлено в 02:29
Общество

Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет

Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Общество

Представителей РПЦ пригласили в комиссию фестиваля «Стенограффия»

Обновлено в 05:22
Авто

Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback

Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.
Обновлено в 03:54
Политика

Вакарчук выступил перед российскими олигархами

Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Кино

Фильм Шукшина «Калина красная» покажут на Венецианском кинофестивале

Отреставрированную версию драмы "Калина красная" режиссера Василия Шукшина покажут в программе классики на 76-м Венецианском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра.
Обновлено в 08:55
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Обновлено в 08:16
Авто

Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ

Лидером рейтинга японская Toyota, которая в РФ насчитывает 3,5 млн автомобилей зарубежной сборки или 92% от всего автопарка марки в нашей стране.
Обновлено в 06:14
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Как проводит время Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в начале июне после четырех лет отношений.
Обновлено вчера в 14:51
Культура

Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек

Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие

Беспилотник США Predator A «отпраздновал» 25 лет со дня первого полёта

Как сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании General Atomics Aeronautical Systems, в этом месяце исполняется 25 лет со дня первого полёта американского "Хищника", положившего начало целому семейству разведывательных и боевых дронов.
Обновлено в 09:15
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное