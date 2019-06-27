СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное делоРБК вчера в 09:18

с чего всё началось

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.

Экономика Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Шоу-бизнес Салтыкова объяснила, почему Балабанов выбрал ее на роль в «Брате-2» Певица Ирина Салтыкова во время «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему культовый режиссёр Алексей Балабанов, который ушел из жизни несколько лет назад, выбрал именно ее на роль в картине «Брат-2».

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Политика Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.

Происшествия Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.

Происшествия Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Общество Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Наука Вселенные с двумя измерениями могут быть обитаемыми Ученые сделали вывод, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование жизни.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Экономика Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.

Политика Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Армия и оружие Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции 27 июня министерство обороны Турецкой Республики объявило о гибели своего военного в ходе обстрела одного из наблюдательных постов турецкой армии в провинции Идлиб в Сирии.

Политика Текслер назначил нового министра экономики Челябинской области Алексей Текслер принял решение назначить министром экономического развития Челябинской области Ивана Куцевляка, занимающего должность советника губернатора Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главу региона.