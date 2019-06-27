Происшествия
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное делоРБК вчера в 09:18
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
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с чего всё началось
Однако вскоре Следственный комитет расставил точки над i. Пресс-служба ведомства рассказала, что уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Перевод валюты по подложным документам» возбуждено в отношении основателя, фактического владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда её руководителей.News.ruвчера в 10:36
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