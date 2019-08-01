Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность). Обвиняемыми по делу проходят должностные лица регионального министерства лесного хозяйства, говорится в сообщении на сайте СК.

СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

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