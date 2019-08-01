Лесные пожары
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в СибириРБК 11:41
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность). Обвиняемыми по делу проходят должностные лица регионального министерства лесного хозяйства, говорится в сообщении на сайте СК.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:46, Ашберн
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Энергетика
Падение объемов экспорта нефти из Венесуэлы в июле составило более 17%
Экспорт нефти Венесуэлы в июле упал на 17,5% по причине нехватки покупателей у государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), как сообщает в четверг агентство Reuters.
Обновлено в 19:17
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Политика
Медведчук отреагировал на слова Порошенко об отсутсвии влияния
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко в свой адрес.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено в 16:53
Футбол
Семак рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал на пресс-конференции, как команда готовится к матчу 4-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
США закупили вооружений более чем на два триллиона долларов
Стоимость основных программ Соединённых Штатов по закупке вооружений в 2018 году превысила $2 трлн. Большая часть средств потрачена на ВМС.
Обновлено в 20:25
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
The Wall Street Journal (США): как НАТО пытается справиться с крахом договора о ракетах средней дальности (The Wall Street Journal)
Европейские тяжеловесы Франция, Германия и другие союзники поддержали намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРМСД) 1987 года уже в эту пятницу — если Россия не согласится уничтожить ракеты, которые США считает запрещенными.
Обновлено в 18:10
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено в 18:00
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Футбол
Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»
На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Американский самолёт нарушил воздушное пространство Венесуэлы
Самолёт Военно-воздушных сил США совершил кратковременный пролёт в воздушном пространстве, которое находится под контролем Венесуэлы.
Обновлено в 12:04
Гаджеты
Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro
В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03