Лесные пожары
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в СибириРБК вчера в 11:41
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность). Обвиняемыми по делу проходят должностные лица регионального министерства лесного хозяйства, говорится в сообщении на сайте СК.
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Чиновников заподозрили в халатности из-за распространения пожаров в Красноярском крае
Интерфаксвчера в 11:44
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