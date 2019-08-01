Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность). Обвиняемыми по делу проходят должностные лица регионального министерства лесного хозяйства, говорится в сообщении на сайте СК.

СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.

Политика Роскомнадзор пригрозил иностранным СМИ многомиллионными штрафами Роскомнадзор готовит ответ на действия зарубежных медиарегуляторов в виде поправок в законодательство, которые будут предусматривать многомиллионные штрафы для иностранных СМИ.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Происшествия Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.

Экономика Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.

Политика Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».

Политика Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.

Экономика Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.

Шоу-бизнес Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым.

Происшествия Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана В немецком Штутгарте 28-летний мигрант из Сирии прямо на улице зарезал мечом своего знакомого – немецкого мигранта из Казахстана, сообщают СМИ страны.

ЖКХ В Омской области снизят «мусорный» тариф В июле 2019 года руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.

Игры GTA 5 поставила личный рекорд по онлайну после обновления с казино Благодаря обновлению The Diamond Casino & Resort онлайн Grand Theft Auto 5 стал рекордным с момента запуска игры.

Наука Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Транспорт Александр Высокинский утвердил проект трамвайной линии в Академическом Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства трамвайной линий в микрорайон Академический.

Экономика Выручка Apple в России выросла на 30% Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).

Наука Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди-младшего умерла в США Внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.