Лесные пожары

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в СибириРИА Новости 12:13

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве. По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

СКР завел первое уголовное дело по пожарам в Сибири

Газета.Ru15:11

СКР завел первое дело из-за лесных пожаров в Сибири

Коммерсантъ12:04

В минлесхозе Красноярского края проходят обыски по делу о халатности

РИА Новости11:45

Чиновников заподозрили в халатности из-за распространения пожаров в Красноярском крае

Интерфакс11:44

СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае

RT на русском11:43

СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

РБК11:41

СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири

ТАСС11:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Армия и оружие

Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено в 16:47
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Культура

Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США

Обновлено в 10:24
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Общество

Трех косаток из «китовой тюрьмы» отправят к месту выпуска

Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправят из Приморья в Хабаровский край в рамках третьего этапа выпуска животных, сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО).
Обновлено вчера в 07:57
Игры

«Ростелеком» запустил цифровой магазин игр

По словам директора игрового направления компании «Ростелеком» Алексея Степуро, система основана на партнёрстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии.
Обновлено в 07:29
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Музыка

Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica

Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19
Политика

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика

Выручка Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7%

Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей.
Обновлено в 11:11
Кино

В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»

На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Общество

В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Политика

75 лет назад началось знаменитое восстание в Варшаве

Обновлено в 13:19
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено в 14:48
Общество

Twitter заплатил штраф за отказ локализовать данные

Штраф был назначен судом в апреле по ходатайству ведомства.
Обновлено в 09:01
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных

В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом романе Риты Дакоты

По информации портала Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

На сайте Минобороны появился раздел об обстановке в Сирии

Министерство обороны России открыло на своем сайте интерактивный раздел «Миссия в Сирии» (syria.mil.ru), информирующий о борьбе с международным терроризмом и восстановлении мирной жизни в САР.
Обновлено в 03:56
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество

Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина

Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное