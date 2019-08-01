Лесные пожары
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в СибириРИА Новости 12:13
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве. По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено в 16:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Культура
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено в 10:24
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Общество
Трех косаток из «китовой тюрьмы» отправят к месту выпуска
Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправят из Приморья в Хабаровский край в рамках третьего этапа выпуска животных, сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО).
Обновлено вчера в 07:57
Игры
«Ростелеком» запустил цифровой магазин игр
По словам директора игрового направления компании «Ростелеком» Алексея Степуро, система основана на партнёрстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии.
Обновлено в 07:29
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Музыка
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Выручка Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7%
Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей.
Обновлено в 11:11
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Политика
75 лет назад началось знаменитое восстание в Варшаве
Обновлено в 13:19
Общество
Twitter заплатил штраф за отказ локализовать данные
Штраф был назначен судом в апреле по ходатайству ведомства.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом романе Риты Дакоты
По информации портала Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел об обстановке в Сирии
Министерство обороны России открыло на своем сайте интерактивный раздел «Миссия в Сирии» (syria.mil.ru), информирующий о борьбе с международным терроризмом и восстановлении мирной жизни в САР.
Обновлено в 03:56
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34