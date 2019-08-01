Лесные пожары

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в СибириРИА Новости 12:13

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве. По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.
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СКР завел первое уголовное дело по пожарам в Сибири

Газета.Ru15:11

СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

РБК11:41

СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири

ТАСС11:51

Чиновников заподозрили в халатности из-за распространения пожаров в Красноярском крае

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СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае

RT на русском11:43

СКР завел первое дело из-за лесных пожаров в Сибири

Коммерсантъ12:04

В минлесхозе Красноярского края проходят обыски по делу о халатности

РИА Новости11:45
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
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