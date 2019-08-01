Лесные пожары
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в СибириРИА Новости 12:13
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве. По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
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Сергей Рябков: шаги США по слому ДРСМД сыграют против Вашингтона
2 августа истекает срок действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 17:01
Финансы
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.
Обновлено в 14:47
Политика
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Общество
В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки
Впервые идею о запрете бурок в общественных местах в Нидерландах высказал лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в 2005 году.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Шаманов рассказал о планах создать пять новых танковых батальонов ВДВ
По словам главы думского комитета по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, в воздушно-десантных войсках планируется сформировать пять новых танковых батальонов.
Обновлено в 17:30
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
Обновлено в 13:40
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Футбол
Ларссон прилетел на медосмотр в «Спартак»
В сообщении отмечается, что сегодня игрок должен подписать контракт с красно-белыми, после чего клуб официально объявит о его переходе.
Обновлено в 07:36
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Обновлено в 15:24
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%
Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 07:36
Интернет
Одноклассники запустили маску дополненной реальности к юбилею ВДНХ
Одноклассники запустили 3D-маску дополненной реальности, посвященную юбилею ВДНХ.
Обновлено в 10:51
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено в 10:42
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33