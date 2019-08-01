Лесные пожары

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в СибириРИА Новости 12:13

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве. По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.
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Чиновников заподозрили в халатности из-за распространения пожаров в Красноярском крае

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