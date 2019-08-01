Лесные пожары
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в СибириРИА Новости 12:13
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве. По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.
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Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
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Порошенко попросил у США защиты от тюрьмы
Порошенко просит у США защиты от уголовного преследования, которое может стоить ему не только политической карьеры, но и привести в тюрьму.
Обновлено в 08:05
Финансы
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
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Происшествия
На КАД в ДТП скончался мотоциклист
Обновлено в 14:14
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Здоровье
Все поликлиники Петербурга станут «бережливыми» к ноябрю 2019 года
Отмечается, что с 1 ноября 2019 года все поликлиники города станут «бережливыми».
Обновлено в 09:51
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Футбол
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите
Военный спутник-инспектор, принадлежащий России, осуществил обслуживание другого российского военного спутника-регистратора.
Обновлено в 10:32
Кино
Правительство решило выделить 200 млн рублей на фильм «Нюрнберг»
Кабинет министров России выделит в этом году министерству культуры 200 млн рублей на создание фильма «Нюрнберг», говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 10:50
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Футбол
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В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
Обновлено в 14:16
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 10:56
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии
Самолёт-амфибия Бе-200 2 августа вновь приступит к тушению природных пожаров на территории Якутии.
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Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
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На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
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Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55