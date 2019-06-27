Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»ТАСС 09:16
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Что еще известно:В 2006 году Сергея Скрипаля осудили за государственную измену — шпионаж в пользу Великобритании.
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Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
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Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
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Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
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Технологии
В России разрешили эксплуатацию первой плавучей АЭС
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Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
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Шоу-бизнес
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Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
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В офисе Зеленского предложили перенести столицу Украины
В офисе главы украинского государства Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева в другой город.
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Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
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Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
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Общество
Умер известный историк Андрей Сахаров
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Авто
Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution
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Врач-иммунолог: главной причиной снижения иммунитета является стресс
Врач-иммунолог Ирина Баранова утверждает: главную роль в снижении иммунитета играет стресс.
Обновлено в 13:52
Экономика
TCS Group Олега Тинькова провела SPO
TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», разместила в ходе SPO глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $18 за штуку, говорится в ее сообщении.
Обновлено в 13:29
Политика
Путин объяснил потребность страны в больших золотовалютных резервах
Президент России Владимир Путин объяснил, зачем стране нужны большие запасы валюты и драгоценных металлов.
Обновлено в 16:34
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
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Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
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Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Музыка
«Anima»: Том Йорк выпустил новый сольный альбом
Британский музыкант, вокалист Radiohead Том Йорк выпустил свой третий сольный альбом «Anima».
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Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
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Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Футбол
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Обновлено в 14:20
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28