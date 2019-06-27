СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»ТАСС 09:16

Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны» Что еще известно:В 2006 году Сергея Скрипаля осудили за государственную измену — шпионаж в пользу Великобритании.

Политика Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Политика Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.

Политика Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Политика В офисе Зеленского предложили перенести столицу Украины В офисе главы украинского государства Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева в другой город.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Авто Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.

Здоровье Врач-иммунолог: главной причиной снижения иммунитета является стресс Врач-иммунолог Ирина Баранова утверждает: главную роль в снижении иммунитета играет стресс.

Экономика TCS Group Олега Тинькова провела SPO TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», разместила в ходе SPO глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $18 за штуку, говорится в ее сообщении.

Политика Путин объяснил потребность страны в больших золотовалютных резервах Президент России Владимир Путин объяснил, зачем стране нужны большие запасы валюты и драгоценных металлов.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Политика В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».

Происшествия Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Музыка «Anima»: Том Йорк выпустил новый сольный альбом Британский музыкант, вокалист Radiohead Том Йорк выпустил свой третий сольный альбом «Anima».

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Происшествия Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.