Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»Вести.Ru 03:29
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
«При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.RT на русском03:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
Обновлено в 09:23
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Политика
Мюллер ограничит свои показания конгрессу США
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Новый имидж звезды «Интернов» вызвал шквал насмешек
Обновлено в 05:00
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C
ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C.
Обновлено в 03:07
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Экономика
Polymetal увеличил производство в 1 полугодии на 22%
"Полиметалл" увеличил производство за 1 полугодие 2019 года на 22% по сравнению с прошлым годом - до 756 тыс. унций в золотом эквиваленте.
Обновлено в 02:07
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Энергетика
Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин
В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Военный «Урал» с людьми опрокинулся в Дагестане
В Дагестане перевернулся военный "Урал". По словам источника, авария случилась возле села Калиновка Тарумовского района.
Обновлено в 09:11
Космос
Астероид размером с египетскую пирамиду пролетит рядом с Землей
Астероид размером с пирамиду в Гизе сегодня пролетит рядом с Землей.
Обновлено в 06:21
Единоборства
Боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Общество
На центральную часть России надвигается дождь с градом и грозой
Жителей Московской, Калужской и Смоленской областей 24 июля ожидает дождливая погода с грозой.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Алексея Навального задержали у его дома в Москве
Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 02:56
Общество
РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок
АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.
Обновлено в 06:40
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика
Новым премьер-министром Британии назначат Бориса Джонсона
Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила победителя с победой на своей странице в фейсбуке: "Поздравляю Бориса Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет всей Великобритании", — написала она.
Обновлено вчера в 10:35