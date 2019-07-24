Происшествия

Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»Вести.Ru 03:29

В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
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«При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения», — говорится в заявлении
, опубликованном на сайте ведомства.
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