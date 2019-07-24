с чего всё началось

В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.

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Политика Мюллер ограничит свои показания конгрессу США Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

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Экономика Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Энергетика Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.

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Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

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