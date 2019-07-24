Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»РИА Новости 04:24
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми". Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Новгородцева подозревают в халатности.
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