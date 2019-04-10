Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянамГазета.Ru 02:00

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, судьи из Литвы подозреваются в "заведомо неправосудном приговоре" россиянам.
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Дмитрий Язов
Политик
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС. Член Президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР. Член ГКЧП.
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