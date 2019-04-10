Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянамГазета.Ru 02:00
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, судьи из Литвы подозреваются в "заведомо неправосудном приговоре" россиянам.
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