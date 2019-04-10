Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянамRT на русском 01:47
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Читать в источнике
Оценить61
По итогам процессуальной проверки в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Общество
Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Театры
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Общество
Женщины в роли руководителей лучше мужчин, заявил Медведев
Глава правительства России Дмитрий Медведев убеждён, что женщины в роли руководителей лучше мужчин.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием
Александр Кержаков с сыном Артемием Сегодня маленькому Артемию исполнилось 2 года.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Бюджетная зеркалка Canon EOS 250D сможет записывать видео в 4К
Обновлено вчера в 10:39
Здоровье
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за вспышки кори
Власти Нью-Йорка объявили о введении в отдельных районах города чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за вспышки кори, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 02:15
Политика
Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»
Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
Женские консультации Свердловской области станут «бережливыми» до 2020 года
До 2020 года все женские консультации Свердловской области сделают «бережливыми» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает департамент информполитики региона.
Обновлено в 06:07
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Спорт
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.
Обновлено в 02:39
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Политика
На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области
Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Политика
Госдума приняла в первом чтении проекты о шпионских устройствах
Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты, разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 05:15
Общество
В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга
Октябрьский райсуд Архангельска оштрафовал семерых участников несогласованной акции протеста против строительства полигона «Шиес» в Архангельской области, на котором планируется складировать мусор из Москвы.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Иностранцы рассказали, что они думают о LADA
Сайт Sputnik Mundo рассказал, что думают боливийцы о LADA на самом деле.
Обновлено в 05:18
Авто
Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE
Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400
Обновлено в 05:33
Политика
ЦИК передал депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве
Передача вакантного мандата Алфёрова Берулаве осуществляется в связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты, выдвинутого КПРФ, Петра Медведева от получения депутатского мандата, переданного ему постановлением ЦИК от 27 марта.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Наука
Обнаружены останки похожего на Ктулху чудовища
Палеонтологи из Великобритании и США обнаружили ископаемые останки древнего животного, названного Sollasina cthulhu из-за сходства с монстром Ктулху из вымышленной вселенной писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.
Обновлено в 04:17