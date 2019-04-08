Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянамRT на русском 01:47
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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При этом на момент вынесения приговора судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе.
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Прокуратура Литвы попросит ужесточить приговор по делу экс-министра обороны СССР
Интерфакс08 апреля в 06:03
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