Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянамRT на русском 01:47
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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При этом на момент вынесения приговора судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе.
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