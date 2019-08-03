с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителей так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Дело возбуждено по факту отмывания 1 миллиарда рублей, полученных из-за рубежа преступным путем.

СК возбудил дело против ФБК Навального об отмывании 1 млрд рублей

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Происшествия Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.

Общество Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Общество Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.

Общество Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.

Происшествия В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Авто Стартовала сборка пикапов JAC T6 для российского рынка Предполагается, что стоимость нового JAC T6 составит в России от 1 миллиона 300 тысяч рублей, что сделает его одним из самых бюджетных предложений на рынке в данном сегменте после УАЗ «Пикап».

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.

Происшествия Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.

Политика В «Слуге народа» намерены задействовать в Раде искусственный интеллект Партия «Слуга народа», с целью противодействия политической коррупции, намерена использовать специальное программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта для выявления аномалий при голосованиях в новой Верховной Раде.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Происшествия Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху» Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.

Теннис Даниил Медведев стал финалистом турнира АТР в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Петром Гоевчиком в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Вашингтоне.

Общество Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Армия и оружие В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Происшествия В Курской области автомобилист застрелил полицейского Полицейский попытался самостоятельно его задержать, но тот оказал сопротивление и выстрелил в инспектора ДПС из охотничьего ружья.