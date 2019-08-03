Происшествия
СК возбудил дело против ФБК Навального об отмывании 1 млрд рублейРЕН ТВ вчера в 08:36
Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителей так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Дело возбуждено по факту отмывания 1 миллиарда рублей, полученных из-за рубежа преступным путем.
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с чего всё началось
Накануне о доследственной проверке МВД сообщалпортал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.Интерфаксвчера в 08:35
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