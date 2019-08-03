Происшествия

СК возбудил дело против ФБК Навального об отмывании 1 млрд рублейРЕН ТВ вчера в 08:36

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителей так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Дело возбуждено по факту отмывания 1 миллиарда рублей, полученных из-за рубежа преступным путем.
Читать в источнике
Комментировать1376
с чего всё началось
Накануне о доследственной проверке МВД сообщал
портал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Интерфаксвчера в 08:35

Подробнее о событии

В ОП заявили, что следствие по делу об отмывании денег ФБК должно быть публичным

ТАССвчера в 11:05

Дело об отмывании около 1 млрд рублей возбуждено против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Эхо Москвы00:00

Стали известны подробности дела против ФБК

РИА Новостивчера в 12:30

Москва: «После 8 сентября протесты могут обрести федеральную повестку»

REGNUM08:39

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Ведомостивчера в 09:03

СКР завел дело об отмывании 1 млрд рублей в фонде Навального

Коммерсантъвчера в 08:40

СК возбудил дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд руб

РБКвчера в 08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Происшествия

Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа

Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.
Обновлено в 09:14
Общество

Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков

Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Происшествия

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Общество

Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального

Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.
Обновлено в 08:00
Общество

Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами

На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Авто

Стартовала сборка пикапов JAC T6 для российского рынка

Предполагается, что стоимость нового JAC T6 составит в России от 1 миллиона 300 тысяч рублей, что сделает его одним из самых бюджетных предложений на рынке в данном сегменте после УАЗ «Пикап».
Обновлено в 05:23
Авто

Названы лучшие машины американского производства 60-х годов

Эксперты назвали лучшие машины американского производства, выпущенные в 60-х годах.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой

Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.
Обновлено в 05:29
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа

В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Уголовное дело возбудили после массовой аварии на Волжской ГЭС

Обновлено в 05:15
Политика

В «Слуге народа» намерены задействовать в Раде искусственный интеллект

Партия «Слуга народа», с целью противодействия политической коррупции, намерена использовать специальное программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта для выявления аномалий при голосованиях в новой Верховной Раде.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Происшествия

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин

Обновлено в 09:16
Происшествия

Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»

Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Теннис

Даниил Медведев стал финалистом турнира АТР в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Петром Гоевчиком в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Вашингтоне.
Обновлено в 02:37
Общество

Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян

Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».
Обновлено в 09:21
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Курской области автомобилист застрелил полицейского

Полицейский попытался самостоятельно его задержать, но тот оказал сопротивление и выстрелил в инспектора ДПС из охотничьего ружья.
Обновлено в 05:19
Происшествия

После долгих поисков пропавшую под Волгоградом девочку нашли живой

Сегодня что девочку нашли живой и здоровой в окрестностях станицы Раздольной возле озера Богатое.
Обновлено в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное