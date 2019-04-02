Происшествия

СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в ПетербургеRT на русском 10:08

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.
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Дело о покушении на убийство завели после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Интерфакс10:13

После взрыва в Академии Можайского возбуждено уголовное дело

Петербургский дневник10:21

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после взрыва в петербургской военной академии

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Мойка7810:18

СК возбудил уголовное дело после взрыва в академии имени Можайского

Телеканал Санкт-Петербург10:11

По факту взрыва в Академии Можайского возбуждено уголовное дело

78.ru10:13
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Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
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Суть Минских соглашений по урегулированию в Донбассе должна оставаться нетронутой, поскольку никаких других договоренностей нет, но документ можно дополнять.
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Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

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