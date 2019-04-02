СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в ПетербургеRT на русском 10:08

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.

СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

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