Происшествия

Названа причина массового отравления детей в крымском лагереРоссийская газета 05:56

В Крыму по итогам обследования первых заболевших в детском оздоровительном лагере "Лучистый" установлено, что причиной массового отравления 49 детей стал норовирус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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Прокуратура Крыма проводит проверку по факту массового отравления детей

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СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в евпаторийском детском лагере

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В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора

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Есть и экстренный режим, когда система вызывает оператора автоматически.
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
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Почему подешевел Bitcoin. В Сенате США прошли слушания по токену Facebook

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