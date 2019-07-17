Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в КрымуРБК 05:34
Главное следственное управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по факту отравления детей и вожатых в лагере «Лучистый» в Евпатории. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено по статьям 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается на сайте ведомства.News.ru05:00
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