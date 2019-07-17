с чего всё началось

Главное следственное управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по факту отравления детей и вожатых в лагере «Лучистый» в Евпатории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Происшествия В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.

Политика Познер признался, в каком случае уехал бы из России Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.

Хоккей «Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву» В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Армия и оружие В Минобороны раскрыли секрет живучести штурмовика Ил-2 В Минобороны рассказали о секрете живучести одного из символов Победы советского народа над фашисткой Германией - штурмовика Ил-2.

Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.

Политика Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.

Интернет В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.

Происшествия Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.

Экономика МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП Ранее, в мае, фонд сообщил, что "в последние три года рост ВВП [России] составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году".

Происшествия Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве, сообщает в понедельник генеральная прокуратура штата.

Политика На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.

Авто Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.

Спорт РУСАДА назвало самых проверяемых на допинг спортсменов России Чемпион России по лёгкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг спортсменом страны.

Авто В России Audi отзывает 120 автомобилей Как сообщает пресс-служба ведомства, в России немецкая компания Audi отзывает 120 автомобилей Audi A6 и A7, которые были реализованы в текущем году.

Авто Porsche тестирует виртуальную реальность в авто Система мультимедиа в автомобилях будущего использует за основу технологии виртуальной реальности.

Экономика Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Наука Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов DeepCubeA собирала кубики Рубика на тестах в среднем за 20 ходов, избрав в 60,3% случаев наикратчайшее решение — в том числе за рекордную 1 секунду.

Общество В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Политика Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.

Авто Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.