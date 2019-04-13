Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в ТюмениИзвестия 05:31
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
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Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
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Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
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Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
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Происшествия
В Тюмени завершилась контртеррористическая операция
Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
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Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
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Обновлено в 04:49
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Интернет
За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров в РФ
До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2 млн 200 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 12 до 64 лет.
Обновлено в 05:29
Происшествия
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Украинская Национальная полиция сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.
Обновлено в 05:36
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Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
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Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в субботу примет омский "Авангард" в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
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Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
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Шоу-бизнес
Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей
Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
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За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
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Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Наука
В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны
С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено вчера в 11:36
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Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
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Сегодня стало известно, что сайт ярославского издания 76.ru был заблокирован Роскомнадзором.
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«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 12:21
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В УМВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовали или они были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому.
Обновлено вчера в 20:38
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Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено 11 апреля в 11:27
Экономика
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Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
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Происшествия
В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер
Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.
Обновлено в 04:05
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Четыре человека, по уточненным данным, получили травмы при столкновении легковушки с пассажирской "Газелью" в Армавире.
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Экономика
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Обновлено вчера в 08:46
Экономика
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Обновлено вчера в 21:02
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Жизнь вне Земли все-таки есть: сызранский астроном рассказал о своем увлечении
Напомним, что в Сызрани тоже есть люди которые напрямую связаны с космосом: Михаил Корниенко, который сделал два выхода в открытый космос, российский астрофизик Анатолий Черепащук и астроном Самир Шифики.
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