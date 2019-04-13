СК возбудил дело после ликвидации боевиков в ТюмениИзвестия 05:31

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Происшествия На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.

Политика 10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018 «Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.

Происшествия В Тюмени завершилась контртеррористическая операция Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.

Кино Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.

Наука Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Интернет За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров в РФ До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2 млн 200 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 12 до 64 лет.

Хоккей ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ Московский ЦСКА в субботу примет омский "Авангард" в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Футбол Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.

Политика Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.

Шоу-бизнес Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Наука В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.

Единоборства Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.

Общество Роскомнадзор заблокировал еще один ярославский сайт Сегодня стало известно, что сайт ярославского издания 76.ru был заблокирован Роскомнадзором.

Происшествия В УМВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовали или они были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому.

Общество Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.

Экономика Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Происшествия В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае Четыре человека, по уточненным данным, получили травмы при столкновении легковушки с пассажирской "Газелью" в Армавире.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Экономика Из «Газпрома» ушёл Кирилл Селезнёв Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Игры Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.