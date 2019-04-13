Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в ТюмениРИА Новости 03:33

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.
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В тюменском доме, где пряталась боевики, найдены оружие и взрывные устройства

КП - Тюмень05:44

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

ТАСС03:10

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

РИА Новости03:33

Следственный комитет возбудил уголовное дело после спецоперации по ликвидации террористов в Тюмени

Сайт Тюмени 72.ru03:32

Из дома предполагаемых боевиков ИГ в Тюмени изъяли автоматы и две бомбы

РБК03:24

У ликвидированных в Тюмени боевиков нашли взрывные устройства и оружие

NG72.ru04:00

В СК рассказали об изъятом с места ликвидации боевиков ИГ в Тюмени оружии

RT на русском03:29
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Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Обновлено в 05:28
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Автоспорт

Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Единоборства

Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика

10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018

«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей

Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Экономика

Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Тюмени началась контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва на заводе на Украине

В результате взрыва на украинском предприятии ОДО «Лисичанский желатиновый завод» погибла женщина.
Обновлено в 06:45
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 04:21
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Общество

Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей

Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено в 04:27
Общество

Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине

Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Хоккей

«Локо» выиграл второй матч у «Авто» в финале Кубка Харламова

Обновлено в 06:23
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:02
Политика

Появилось видео со встречи Зеленского и Макрона

Обновлено вчера в 10:49
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено в 05:52
Спорт

Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным

Обновлено в 06:30
Авто

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
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