Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в ТюмениРИА Новости 03:33
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.
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Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Обновлено в 05:28
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
Обновлено в 04:14
Единоборства
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Экономика
Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Тюмени началась контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Головин отметил красоту российских девушек
У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва на заводе на Украине
В результате взрыва на украинском предприятии ОДО «Лисичанский желатиновый завод» погибла женщина.
Обновлено в 06:45
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Общество
Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы
Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей
Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено в 04:27
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине
Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Хоккей
«Локо» выиграл второй матч у «Авто» в финале Кубка Харламова
Обновлено в 06:23
Общество
На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек
На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:02
Политика
Появилось видео со встречи Зеленского и Макрона
Обновлено вчера в 10:49
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено в 05:52
Спорт
Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным
Обновлено в 06:30
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44