СК возбудил дело после ликвидации боевиков в ТюмениРИА Новости 03:33

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

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