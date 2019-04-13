Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в ТюмениРИА Новости 03:33

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.
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Ликвидированные боевики в Тюмени прятали взрывные устройства

Газета.Ru13:09

В тюменском доме, где прятались боевики, найдены оружие и взрывные устройства

КП - Тюмень05:44

Следственный комитет возбудил уголовное дело после спецоперации по ликвидации террористов в Тюмени

Сайт Тюмени 72.ru03:32

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

РИА Новости03:33

У ликвидированных в Тюмени боевиков нашли взрывные устройства и оружие

NG72.ru04:00

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

ТАСС03:10

СК рассказал об изъятом с места ликвидации боевиков ИГ в Тюмени оружии

RT на русском03:29
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Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

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Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено в 04:15
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

В Одессу прибыла партия американских бронированных Hummer

В Одесский порт прибыла партия военной техники, которая пойдет на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 12:16
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Германия передала Украине грамоту Петра I

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Происшествия

В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

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Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Политика

Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины»

Владелец «1+1» Игорь Коломойский, которого СМИ называют спонсором кандидата, объяснил это тем, что в передачах Зеленский представлен как артист, а не как претендент на пост главы государства, передает «Украинская правда».
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Игры

В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции

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Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

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Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Беременная Тина Кунаки снялась полностью обнажённой

Молодая супруга Венсана Касселя совсем скоро впервые станет мамой. 22-летняя Тина Кунаки находится на последних месяцах беременности.
Обновлено в 09:58
Политика

МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении

Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05
Футбол

Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства

Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Общество

Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров

Известный журналист выбрал произведения Булгакова, Дюма и Кэрролла Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Финансы

Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.
Обновлено вчера в 21:26
Автоспорт

Себастьян Феттель: «„Мерседес“ было нереально опередить»

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Обновлено вчера в 14:59
Общество

В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным

В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.
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Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Футбол

«Ювентус» проиграл СПАЛу и упустил шанс оформить досрочное чемпионство

«Ювентус» проиграл СПАЛу в рамках гостевого матча 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 10:52
Футбол

«Барселона» потеряла очки в матче чемпионата Испании с «Уэской»

Обновлено в 12:19
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
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Политика

Зеленский встретился с Макроном в Париже

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже, сообщили в пресс-службе украинского политика.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
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