Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в ТюмениРИА Новости 03:33
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.
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Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено в 04:15
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В Одессу прибыла партия американских бронированных Hummer
В Одесский порт прибыла партия военной техники, которая пойдет на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 12:16
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Политика
Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины»
Владелец «1+1» Игорь Коломойский, которого СМИ называют спонсором кандидата, объяснил это тем, что в передачах Зеленский представлен как артист, а не как претендент на пост главы государства, передает «Украинская правда».
Обновлено в 10:09
Игры
В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции
Обновлено в 12:56
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Беременная Тина Кунаки снялась полностью обнажённой
Молодая супруга Венсана Касселя совсем скоро впервые станет мамой. 22-летняя Тина Кунаки находится на последних месяцах беременности.
Обновлено в 09:58
Политика
МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении
Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05
Футбол
Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства
Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Общество
Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров
Известный журналист выбрал произведения Булгакова, Дюма и Кэрролла Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой
Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Финансы
Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.
Обновлено вчера в 21:26
Автоспорт
Себастьян Феттель: «„Мерседес“ было нереально опередить»
Обновлено в 05:27
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Общество
В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным
В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Ювентус» проиграл СПАЛу и упустил шанс оформить досрочное чемпионство
«Ювентус» проиграл СПАЛу в рамках гостевого матча 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 10:52
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский встретился с Макроном в Париже
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже, сообщили в пресс-службе украинского политика.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58