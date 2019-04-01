Происшествия
СКР возбудил дело после крушения самолета совладелицы S7 ФилевойКоммерсантъ 12:50
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту крушения в Германии частного бизнес-джета, на борту которого была совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» попали в открытый доступ
Часть голосовых сообщений пользователей социальной сети «ВКонтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 12:28
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Футбол
Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»
Обновлено в 14:46
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено в 14:20
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Культура
Около 80 тыс. человек приняли участие в акции «Культурный минимум»
Более 900 спектаклей, экскурсий по закулисью, творческих встреч и мастер-классов, в которых приняли участие около 80 тыс. человек, прошли в рамках всероссийской акции "Культурный минимум".
Обновлено в 15:29
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%
По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Космос
Экипаж корабля Starliner посетил Звездный городок
Экипаж корабля Starliner из США посетил Звездный городок в РФ. По данным ЦПК, ведется подготовка к проведению полёта на МКС.
Обновлено в 19:10
Баскетбол
УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 19:09
Гаджеты
Опубликованы рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20e
В сети Интернет были опубликованы рендеры грядущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20e, анонс которого состоится 10 апреля 2019 года на презентации, посвященной новым продуктам южнокорейской марки Samsung.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Энергетика
Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года
Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованием "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 15:43
Здоровье
Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача
Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.
Обновлено в 05:33
Общество
Умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио
Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио скончался на 92-м году жизни. В настоящее время причина смерти не сообщается.
Обновлено в 08:16
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Общество
Белгородцы пожаловались, что соцработник будет убирать не четырежды, а дважды в
Соцобслуживание на дому в Белгородской области осуществляется по трехуровневой системе, предусматривающей адресный подход в зависимости от состояния здоровья гражданина и его нуждаемости в тех или иных услугах.
Обновлено в 08:35
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Хоккей
Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня стал голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:44