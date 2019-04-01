СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГRT на русском 12:30

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филёва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Экономика «Газпром» назначил новых зампредов правления "Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.

Наука Разработана спасающая от бессонницы пижама Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».

Армия и оружие США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400 Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Авто Mitsubishi будет выпускать девятиместный Outlander Выпускать новинку намерены на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Другой информации о девятиместном "Аутлэндере" нет.

Происшествия Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Социальные пенсии в России выросли на два процента С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.

Политика Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Финансы Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.

Политика Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

Здоровье ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновление детей Россияне, которые заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом гепатита С могут получить право усыновлять или удочерять детей, а также брать их под опеку.

Авто Lamborghini отказалась от претензий к Aurus Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Происшествия В Москве объявились охотники на геев За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуалиста пострадали от вымогательства.

Политика Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit Меньше всего голосов (191) получило предложение депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри, которое предлагало отсрочку даты Brexit или проведение голосования по двум вариантам: выйти из ЕС без сделки или отозвать статью 50 Лиссабонского договора, то есть, по сути, отменить весь процесс Brexit.

Политика Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.

Армия и оружие Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова "В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.

Происшествия Падение метеорита в США попало на видео Национальная метеорологическая служба в Таллахасси зафиксировала метеорит над юго-восточной частью США в субботу около 23:52 по североамериканскому восточному времени.