СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГRT на русском 12:30

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филёва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

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