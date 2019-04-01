Происшествия
СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГRT на русском 12:30
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филёва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
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Политика
Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах
Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено в 21:12
Баскетбол
Драммонд и Лиллард стали лучшими игроками минувшей недели в НБА
Лучшим игроком Западной конференции НБА стал разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард.
Обновлено в 18:17
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин ужесточил наказание для воров в законе
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля
Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено вчера в 16:10
Космос
Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»
Новые светильники, имитирующие земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле "Рассвет" на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александр Смолеевский.
Обновлено в 21:05
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Обновлено в 14:35
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Авто
Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната
Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
Обновлено в 06:29
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Обновлено в 18:30
Общество
«Список задач — это место, где важные дела умирают». Забудьте о них навсегда, и вот почему
Почти две трети специалистов составляют списки текущих дел, на день, неделю, месяц.
Обновлено в 03:30
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Общество
Путину предложили объявить 2020-й Годом региональной гастрономии
Ассоциация культурно-гастрономического туризма РФ предлагает 2020 год объявить Годом российской региональной гастрономии и подготовила соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину, сообщила РИА Новости председатель правления ассоциации Ирина Климкина.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
На Камчатке атомные субмарины сошлись в подводной дуэли
Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" сразились в подводной дуэли, выполнив атаку и контратаку с применением оружия и гидроакустических средств.
Обновлено в 21:28
Общество
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Вахтанг Беридзе: «Провел медовый месяц на съемках»
Обновлено в 19:30
Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» в напряженной игре уступил «Химкам»
В Краснодаре завершился один из главных матчей месяца в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал подмосковные «Химки».
Обновлено в 17:34
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47