Происшествия
СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГRT на русском 12:30
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филёва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
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Финансы
Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26 000 пунктов
Промышленный индекс Dow Jones ещё в начале торгов преодолел «символические» 26 000 пунктов, «высокотехнологичный» Nasdaq к концу дня поднялся выше 7800 пунктов.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Хоккей
«Спартак» ответил Панарину на шутку о возможном переходе
Московский «Спартак» ответил российскому форварду «Коламбус Блю Джэкетс» Артемию Панарину, который пошутил про возможность перехода в стан красно-белых, если клуб возглавит бывший главный тренер сборной России Олег Знарок.
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Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле
В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07
Технологии
ВКонтакте запустила сервис для майнинга
ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.
Обновлено в 09:20
Авто
Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России
Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
Maruti Suzuki Wagon R нового поколения построен на платформе Heartect, на которой уже разработаны такие модели марки, как Suzuki Swift и Baleno.
Обновлено в 01:13
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Кино
Вышел трейлер хоррор-комедии Джима Джармуша «Мертвые не умирают»
Обновлено в 13:25
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Экономика
С 1 апреля в России повысились социальные пенсии
В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
Обновлено в 12:48
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Политика
Эрдоган борется за Стамбул и Анкару
Оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны.
Обновлено вчера в 08:05
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Кино
Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат
Обновлено в 04:53
Политика
Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
Обновлено в 16:46
Хоккей
Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:16