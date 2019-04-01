СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГRT на русском 12:30

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филёва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Финансы Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26 000 пунктов Промышленный индекс Dow Jones ещё в начале торгов преодолел «символические» 26 000 пунктов, «высокотехнологичный» Nasdaq к концу дня поднялся выше 7800 пунктов.

Хоккей «Спартак» ответил Панарину на шутку о возможном переходе Московский «Спартак» ответил российскому форварду «Коламбус Блю Джэкетс» Артемию Панарину, который пошутил про возможность перехода в стан красно-белых, если клуб возглавит бывший главный тренер сборной России Олег Знарок.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.

Армия и оружие Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.

Технологии ВКонтакте запустила сервис для майнинга ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.

Авто Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Энергетика Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.

Происшествия Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".

Авто Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом Maruti Suzuki Wagon R нового поколения построен на платформе Heartect, на которой уже разработаны такие модели марки, как Suzuki Swift и Baleno.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Авто Lamborghini отказалась от претензий к Aurus Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.

Экономика С 1 апреля в России повысились социальные пенсии В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.

Происшествия Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.

Спорт Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.

Армия и оружие Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.

Политика Эрдоган борется за Стамбул и Анкару Оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.