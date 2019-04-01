Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГRT на русском 12:30

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филёва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
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СКР возбудил уголовное дело после крушения самолета совладелицы S7 Наталии Филевой

Forbes12:50

СК возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Германии

Московский Комсомолец12:32

СК возбудил дело после крушения самолета Филевой в Германии

РБК12:48

СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибла акционер S7

ТАСС12:40

СКР возбудил дело после крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Коммерсантъ12:50

СКР завел уголовное дело по факту крушения самолета с совладелицей S7 Филевой

Ведомости12:30

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

RT на русском12:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Финансы

Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26 000 пунктов

Промышленный индекс Dow Jones ещё в начале торгов преодолел «символические» 26 000 пунктов, «высокотехнологичный» Nasdaq к концу дня поднялся выше 7800 пунктов.
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В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

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На Западе испугались «летающего кошмара» из России

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Хоккей

«Спартак» ответил Панарину на шутку о возможном переходе

Московский «Спартак» ответил российскому форварду «Коламбус Блю Джэкетс» Артемию Панарину, который пошутил про возможность перехода в стан красно-белых, если клуб возглавит бывший главный тренер сборной России Олег Знарок.
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Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
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Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле

В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07
Технологии

ВКонтакте запустила сервис для майнинга

ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.
Обновлено в 09:20
Авто

Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Энергетика

Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании

Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено в 16:35
Авто

Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом

Maruti Suzuki Wagon R нового поколения построен на платформе Heartect, на которой уже разработаны такие модели марки, как Suzuki Swift и Baleno.
Обновлено в 01:13
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Кино

Вышел трейлер хоррор-комедии Джима Джармуша «Мертвые не умирают»

Обновлено в 13:25
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Авто

Lamborghini отказалась от претензий к Aurus

Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Экономика

С 1 апреля в России повысились социальные пенсии

В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 15:55
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Обновлено в 12:48
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Политика

Эрдоган борется за Стамбул и Анкару

Оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны.
Обновлено вчера в 08:05
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Кино

Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Обновлено в 04:53
Политика

Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
Обновлено в 16:46
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Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ

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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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