Происшествия
СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонииРИА Новости 01:35
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели россиянина в украинской колонии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она рассказала, что 28 декабря прошлого года в Северодвинск доставили тело 45-летнего Валерия Иванова.
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с чего всё началось
«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесённых телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском02:15
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Россия подняла вопрос об ответственности Украины за гибель россиянина во Львове
Рамблер28 января в 01:01
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Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»
В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Следившую за похищенной картиной Куинджи смотрителя уволили
Ранее в Третьяковке сообщили, что полотно вернулось на выставку. Картина выставлена под стеклом и сигнализацией.
Обновлено в 03:47
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
В Кизляре сгорел торговый центр
Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит вертикальный тачскрин в стиле Tesla
Похожую архитектуру можно встретить в салонах автомобилей Tesla. Для удобства все иконки сгруппированы по трем функциональным блокам.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автошнуровкой
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт
Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году
"Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В московском байк-центре «Ночных волков» случился пожар
Обновлено вчера в 21:20
Финансы
Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам
Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Военные пробили затор на реке Бурея мощным взрывом
После очередного подрыва в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военным удалось разрушить появившуюся природную плотину.
Обновлено в 00:51
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Власти Москвы опровергли создание платных полос на МКАД
Власти Москвы не намерены создавать платные выделенные полосы на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), о чем сообщалось в СМИ, так как это бессмысленно для безопасности и пропускной способности.
Обновлено в 01:52
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Роскомнадзор 4 февраля совершит выездную проверку в Apple в России
Роскомнадзор 4 февраля совершит выездную проверку в офисе Apple в России, в частности, проверит компанию на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:00
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Реставраторы раскрыли загадку темных пятен в гробнице Тутанхамона
Египтологи завершили реставрацию гробницы Тутанхамона и раскрыли природу таинственных "темных пятен" на ее стенах, мешавших реконструкции фресок.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Планировавшим теракты в Москве боевикам ИГ вынесли приговор
Боевики «Исламского государства»*, которые планировали серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии.
Обновлено в 02:57
Общество
В «Ростелекоме» рассказали о работе сайта госуслуг
Портал государственных услуг РФ работал и работает в штатном режиме, однако в отдельные моменты времени пользователи могли получать сообщения о повышенной нагрузки сайта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Башкирии перевернулся школьный автобус
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Кузбассе автобус столкнулся с локомотивом
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Обновлено вчера в 15:08
Гаджеты
Лучшим смартфоном 2018 года в России назван Mate 20 Pro
Россияне приняли участие в опросе Hi-tech Mail.ru и назвали самые лучшие гаджеты ушедшего года, включая смартфоны.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave почти готов
Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.
Обновлено вчера в 01:17