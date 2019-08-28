Происшествия
РБКСК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
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Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Общество
Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.
RT на русском 14:26
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей
В Перу археологи обнаружили крупнейшее захоронение детей, принесённых в жертву, сообщает телеканал Al Jazeera.
Газета Metro 13:14
Футбол
Гогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Metaratings 09:52
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Суд в Киеве принял решение освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, сообщает в среду, 28 августа, ТАСС.
Lenta.ru 04:55
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Авто
Гибридные автобусы Mercedes Citaro поедут по Голландии
Заявлено, что поставка для перевозчика из Роттердама включает в себя 83 одиночных 12-метровых автобуса, а также десять гибридных «гармошек».
Авторевю 14:16
Технологии
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Футбол
«Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации
Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.
Чемпионат 13:24
Происшествия
Почти 700 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Из-за непрекращающихся ливней почти 700 тысяч жителей юго-западных районов Японии были вынуждены оставить свои дома.
VSE42 Новости 00:42
Футбол
Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
Sports.ru 15:26
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Армия и оружие
На Украине представлены новые данные о потерях под Иловайском
Напомним, что ранее тогдашний командир нацбата «Донбасс» и главари других экстремистских формирований, запрещённых в РФ, Семен Семенченко заявлял, что под Иловайском общие потери Украины составили около 2 тысяч человек.
Военное обозрение вчера в 22:54