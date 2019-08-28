Происшествия

РБКРБКСК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
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