Происшествия
РБКСК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
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СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в ДТП в районе Кутузовского проспекта
Агентство Москвавчера в 12:49
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Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды
Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.
Аргументы и Факты 27 августа в 11:54
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Спорт
«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России
Первый тайм завершился со счетом 17:12.
Советский спорт вчера в 13:57
Общество
В Испании прошла традиционная томатная битва
В испанском Буньоле, расположенном в 50 километрах от Валенсии, начался ежегодный фестиваль La Tomatina, в рамках которого в среду состоялась томатная битва.
Газета Metro вчера в 15:11
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»
Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.
StarHit.ru вчера в 22:00
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС
ФАН 27 августа в 09:16
Происшествия
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве
Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Общество
ФБР провело обыск в доме главы крупнейшего автопрофсоюза США
Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в доме руководителя профсоюза работников автомобилестроительной промышленности (UAW) США Гэри Джонса.
Известия вчера в 22:32
Общество
В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка
Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.
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РБК вчера в 23:34
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Риелторы российской столицы отмечают падение спроса на вторичные квартиры доступной ценовой категории — от 5 до 10 миллионов рублей.
Lenta.ru 00:40
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Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera вчера в 10:21
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Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
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Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Экономика
Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
News.ru 27 августа в 16:34
Авто
Renault начала продажи нового компактвэна Triber
В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.
Автоновости дня вчера в 05:30