Происшествия
ТАСССК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 20:24, Вашингтон
Армия и оружие
США пообещали спокойно реагировать на новые ракетные пуски КНДР
Выступая перед журналистами в Белом доме, министр обороны США Марк Эспер заявил, что в будущем Вашингтон не намерен излишне остро реагировать на новые факты запуска с территории Северной Кореи ракет меньшей дальности.
Московский Комсомолец 16:27
Здоровье
Новорожденный ребенок умер из-за аномально большого мозга
Доктора объяснили, что у Симпсон развился сепсис, из-за чего ее мозг воспалился, увеличился в размере и повредил череп.
Lenta.ru 19:05
Политика
Путин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, на остров Русский.
Коммерсантъ 13:06
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru 09:02
Политика
Косачев: в Совфеде не знают о поездке американского сенатора в Россию
Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказались выдать ему визу.
Парламентская газета вчера в 03:15
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Российская газета 10:21
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Музыка
Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
РЕН ТВ 10:17
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Общество
Разработаны правила этики для учителей
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников разослано в регионы.
Дилетант 05:19
Экономика
Президент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.
Эхо Москвы 26 августа в 08:30
Авто
Bentley Bentayga защитили от выстрелов и гранат
AutoNews 12:14
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца
Знаменитая пенсионерка в ближайшее время планирует собственноручно откопать отца своего благоверного.
Собеседник 09:03
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Российская газета 12:12
Хоккей
«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье
"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
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Здоровье
«Мобильная медицина» осенью посетит все районы Ярославской области
Стартует проект в Переславском районе 9 сентября.
Интерфакс - Россия 10:39