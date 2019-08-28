Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

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