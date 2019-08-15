с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту экстренной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский».

СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в «Жуковском»

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