Происшествия
СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в «Жуковском»Московский Комсомолец 01:34
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту экстренной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский».
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с чего всё началось
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии».Коммерсантъ01:38
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СК возбудил дело после жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье
Агентство Москва01:25
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