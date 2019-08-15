с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту экстренной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский».

СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в «Жуковском»

Армия и оружие Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Общество Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.

Транспорт В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Происшествия В Кирове зарезали двухлетнего мальчика В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Авто Новую Hyundai Creta показали на первых официальных фото Местные СМИ раскрыли основные характеристики новинки, а в базе Минпромторга КНР появились первые фотографии товарной версии кросса.

Происшествия Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.

Политика Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов долларов за президентство Президент США Дональд Трамп заявил, что за время своего пребывания на посту главы Соединенных Штатов потерял от трех до пяти миллиардов долларов.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.

Культура Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».

Авто В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.

Экономика Минпромторг предложил поднять срок аренды лесных участков до 49 лет В Минпромторге предложили поднять минимальный срок аренды лесных участков по приоритетным инвестиционным проектам в освоении лесов до 49 лет.

Политика Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.

Армия и оружие Названо самое опасное оружие США Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.